Пекин, 13 сентября, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Согласно прогнозу, опубликованному Национальным метеорологическим бюро КНР, до конца недели Тайвань, а менее чем через сутки и материковый Китай накроет тропический шторм «Меранти».

finekartinka.ru Маяк против стихии

Супертайфун сформировался над Тихим океаном и в настоящий момент движется к побережью Тайваня, с каждым часом наращивая скорость. Как прогнозируют специалисты, к моменту, когда тайфун достигнет Тайваня, скорость ветра в эпицентре будет достигать 61 м/с, пишет «Наньцзао жибао».

«Меранти» достигнет восточного побережья Тайваня уже к вечеру 15 сентября. Стихия обрушится на прибрежные провинции КНР уже к утру 16 сентября. Власти Тайваня и КНР уже отреагировали на предупреждение синоптиков. Чиновники призывают граждан запастись провизией и питьевой водой и не покидать дома без лишней необходимости в период с 15 по 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 августа сильнейший тропический ураган «Нида» обрушился на южное побережье КНР. Тайфун добрался до берегов Китая на несколько часов раньше, чем ожидали синоптики, скорость ветра превышала 45 м/с.