Кишинёв, 13 сентября, 2016, 01:21 — ИА Регнум. «Приднестровье было, есть и будет частью Республики Молдова», — заявил лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, комментируя указ президента ПМР Евгения Шевчука о приведении правовой базы Приднестровья в соответствие с российским законодательством.

franciscocolayco.com Поддавки.

Додон призвал воспринимать подобные заявления из Приднестровья «с большим спокойствием и анализировать их в контексте тамошней избирательной кампании». «Я считаю, что господин Шевчук преувеличивает, когда продвигает идею присоединения приднестровского региона к России, — приводит словам Додона кишиневское издание Noi. — И я очень надеюсь, что в конце концов мы найдем вместе с внешними партнерами оптимальную формулу реинтеграции страны, которая подойдет и Кишиневу, и Тирасполю».

По его мнению, желание приднестровцев получить независимость подпитывается лишь «неуравновешенными лидерами евроунионистской власти Кишинева, открыто выступающими за потерю государственности Молдавии, присоединение к НАТО и так далее». «Хочу заверить приднестровцев, что в скором времени ситуация изменится. В Кишиневе появится президент-государственник, который будет выступать за сохранение нейтралитета и восстановление дружеских отношений с Россией, сведет на «нет» опасность, которую представляют унионисты. Тогда мы сможем сесть за стол переговоров и конкретно обсудить, как будем реинтегрировать страну и де-юре, и де-факто, — добавил Додон.

Под «президентом-государственником» лидер молдавских социалистов судя по всему понимает себя самого. Молдавский «партнер Кремля» Додон является кандидатом на президентских выборах, которые намечены на 30 октября.