Дамаск, 13 сентября, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Россия играет ключевую роль в прекращении боевых действий и установлении перемирия на территории Сирии, поскольку именно Москва гарантирует выполнение условий мирного соглашения официальным Дамаском. О значимости Москвы для установления мира в Сирии заявил госсекретарь США Джон Керри, передает RT.

ИА REGNUM

«Россия играет критически важную роль», — отметил Керри, отметив, что именно РФ донесла до сирийского президента условия мирного соглашения. «Россия сказала, что Асад согласен с перемирием и с условиями этого соглашения. Мы должны увидеть это и оценить в течение ближайших дней», — добавил госсекретарь США.

В том случае, если режим прекращения огня в Сирии продержится неделю, Москва и Вашингтон создадут совместный центр по ведению совместных действий в Сирии. По словам Керри, центр будет решать задачи «разграничения территорий, контролируемых «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и оппозиционными группами в зоне активных боевых действий».

Напомним, режим прекращения огня должен вступить в силу на закате 12 сентября и продлится по крайней мере 48 часов, а в случае отсутствия нарушений еще пять дней.

Ранее Керри отмечал, что интенсивность вооруженных столкновений в Сирии заметно снижается.