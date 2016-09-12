Тирасполь, 13 сентября, 2016, 00:27 — ИА Регнум. «Вхождение в состав Молдавии в какой бы то ни было форме, для нас неприемлемо», — заявил в интервью «Парламентской газете» председатель Верховного совета Приднестровья Вадим Красносельский.

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Он напомнил, что 10 лет назад, 17 сентября 2006 года, народ Приднестровья высказался за независимость и вхождение в состав России. «И никак иначе!», — добавил спикер.

Говоря о приходе к власти в Молдавии «пророссийских сил» и последующем возможном объединении Приднестровья и Молдавии в рамках федерации, Красносельский назвал это «обманом». «Мы считаем, что это обман и для нас такой вариант просто неприемлем. Народ избрал свой путь, и такое объединение уничтожит нашу республику», — сказал он.

«Будущее Приднестровья мы связываем с Россией. «Сильная Россия — это единая Россия» — все мы помним эти слова Владимира Путина, руководителя большой страны, к которому мы относимся с большим уважением. Россия нам помогала и будет помогать, Россия своих не бросает. Поэтому мы надеемся, что чаяния нашего народа — быть вместе с Россией — будут реализованы», — заключил Вадим Красносельский.

ИА REGNUM напоминает, что за объединение Приднестровья и Молдавии в рамках федерации выступает молдавский «партнер Кремля», лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон.