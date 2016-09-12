Москва, 12 сентября, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Президент российской компании «Транснефть» Николай Токарев на совещании с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что компания к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты прибалтийских стран. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает официальный сайт президента РФ.

kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с председателем правления, президентом компании «Транснефть» Николаем Токаревым

Токарев рассказал Путину, что в соответствии с поручением правительства России «Транснефть» переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты — Усть-Луга и Приморск, а также на черноморский Новороссийск.

Глава «Транснефти» сообщил президенту, что в 2015 году объем поставок нефтепродуктов через порты прибалтийских стран составлял 9 млн тонн. В текущем году объем поставок составляет уже 5 млн тонн нефтепродуктов.

«До 2018 года, в ближайшие годы, мы сократим этот грузопоток в район Прибалтики до нуля. Будем загружать свои порты, поскольку есть профицит мощностей», — подчеркнул Токарев.

«Заводы позволяют нам сегодня загрузить нефтепродуктопроводную магистраль до 32 миллионов тонн, и часть мощностей, которые не востребованы под нефть, мы переориентируем под продукты. Это произойдёт в направлении Приморска — до 25 миллионов тонн дизельного топлива будем поставлять, и в направлении Новороссийска с Волгоградского завода группой НПЗ Краснодарского края», — отметил Токарев.

Напомним, что «Транснефть» с 2004 года выступает с инициативами о прекращении перевалки нефти и нефтепродуктов через порты Прибалтики. Последний раз руководство «Транснефти» предложило переориентировать экспорт нефтепродуктов из портов Прибалтики в сторону российских портов в конце 2014 года.

По мнению эксперта по региональному развитию на постсоветском пространстве Сергея Артёменко, основные потоки нефтепродуктов из Прибалтики придут в порты Приморск и Новороссийск, где существует определенная недозагруженность, а также есть планы «Транснефти» по увеличению пропускной способности этих портов.