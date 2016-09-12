Москва, 12 сентября, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Соглашение о перемирии в Сирии, достигнутое главами внешнеполитических ведомств России и США, не имеет шансов на успех, поскольку американцы не подписывают документы исключительно для их исполнения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил востоковед, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

ИА REGNUM

«Соглашения о перемирии подписываются американцами не для того, чтобы их исполнять», — отметил эксперт, предположив, что нынешняя попытка перемирия, как и соглашение о прекращении огня, достигнутое весной 2016 года, позволит террористам перегруппировать свои силы, угрожая тем самым безопасности России на её южных рубежах, как это имело место в ходе апрельской войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

По словам Сатановского, дипломаты России и США руководствуются в своих действиях внутренними соображениями.

«Соглашение о перемирии — удел дипломатов и политиков, а не представителей журналистского сообщества. Если они считают, что стоит идти на перемирие, значит имеется соответствующая компетенция. А министр иностранных дел Сергей Лавров такой компетенцией обладает», — резюмировал президент Института Ближнего Востока.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской уточнил, что режим прекращения огня в Сирии вступает в силу с 19:00 по мск.

«В соответствии с данными договоренностями сегодня с 19:00 [время совпадает с московским] на всей территории Сирийской Арабской Республики возобновляется режим прекращения боевых действий», — подчеркнул военачальник, добавив, что удары по позициям группировок, признанным террористическими, будут продолжены.