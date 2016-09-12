Москва, 12 сентября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Новый закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» вступит в силу с 1 января 2017 года. Документ призван существенно ограничить деятельность коллекторских организаций, однако допускает ведение такой деятельности в отношении должников за услуги ЖКХ, сообщают «Известия».

Квентин Массейс. Сборщики податей. 1520

В ст. 1 ч. 4 указывается, что закон распространяется на правоотношения, связанные с взысканием просроченной задолженности за коммунальные услуги, только в том случае, если полномочия по взысканию данной задолженности переданы кредитным организациям или лицам, для которых взыскание просроченной задолженности является основным видом деятельности. При этом, по словам президента Ассоциации корпоративного коллекторства Дмитрия Жданохина, если толковать эту норму закона буквально, получается, что если этим занимаются те, кто не включен в реестр, поскольку на них она не распространяется.

«Полномочия могут быть переданы тем, кто не называет возврат задолженности в качестве основного вида деятельности. Например, это могут быть юридические фирмы», — пояснил Жданохин. Он отметил, что рынок долгов за услуги ЖКХ становится более привлекательным для коллекторского бизнеса: должники проживают компактно, возможности воздействия на них достаточно велики, и закон не распространяется на подобную деятельность.

По словам генерального директора петербургского юридического бюро №1 Юлии Комбаровой, коллекторы будут работать по агентскому договору, смогут звонить по телефону и наносить визиты к должнику. Их будут нанимать для устрашения неплательщиков, чтобы те скорее погасили долг. При успешном взыскании долга, помимо оклада по договору, они будут получать комиссию от суммы долга.

«Если же такие действия коллекторов не приносят результата, то так как долг не продан, коммунальные службы смогут перейти к следующему этапу — суду. Основной способ не подпасть под действие закона для коллекторского агентства — оформить статус управляющей компании и параллельно заниматься взысканием долгов. С другой стороны, крупные УК могут создавать целые подразделения по взысканию», — пояснила Комбарова.

Эксперты отмечают, что агентства идут в эту сферу из-за ухудшения условий на рынке банковского кредитования. За последние два года эффективность взыскания банковских кредитов значительно снизилась. Многие крупные агентства начинают выходить на рынок задолженностей за ЖКХ.

По данным Минстроя РФ, на настоящий момент общая задолженность по ЖКХ в стране составляет около 1 трлн рублей. Из них около 250 млрд рублей — долги физических лиц.