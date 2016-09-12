Москва, 12 сентября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Шестой тур

yamoskva.com Игроки столичного футбольного клуба «Спартак»

«Ростов» — «Крылья Советов» (Самара) 2:1 (1:0)

(1:0) «Амкар» (Пермь) — «Томь» (Томск) 1:0 (0:0)

(0:0) «Оренбург» — «Анжи» (Махачкала) 0:0 (0:0)

(0:0) ЦСКА (Москва) — «Терек» (Грозный) 3:0 (2:0)

(2:0) «Уфа» — «Краснодар» 0:0 (0:0)

(0:0) «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) 1:0 (1:0)

(1:0) «Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:5 (0:2)

(0:2) «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) 3:1 (1:0)

«Спартак» и «Локомотив» сыграли очень интересный матч, в котором спартаковцы сумели забить красивый гол и в большей степени, чем железнодорожники. показали, на что они сегодня способны. «Локомотив» имел возможности отыграться, но вероятнее было, что «Спартак» увеличит своё преимущество.

ЦСКА дома крупно обыграл «Терек», а «Зенит» в гостях разгромил «Арсенал», причём все пять голов забили разные футболисты.

«Рубин» почти сумел крупно обыграть «Урал», но пропустил в самом конце матча.

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В среду, 13 сентября, матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов проведёт «Ростов». Ему предстоит серьёзнейший экзамен в Мюнхене, где он сыграет с «Баварией».