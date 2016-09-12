Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум.

Первую игру в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, которая состоится завтра, 13 сентября, в Мюнхене между «Баварией» и «Ростовом» будут судить англичане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих, за соблюдением правил будут следить главный судья Энтони Тэйлор.

fc-rostov.ru ФК «Ростов» на тренировке

Арбитру помогут лайнсмены Саймон Беннетт и Гари Бесуик, позиции у ворот займут Крэйг Поусон и Джонатан Мосс. Запасным арбитром значится Иан Хассин.

Что касается итогов жеребьевки и попадания желто-синих в группу с «Баварией», ПСВ и «Атлетико», то полузащитник «Ростова» Игорь Киреев отметил, что особой разницы между «Барселоной» и «Баварией» нет.

«Обе команды — футбольные убийцы. Они играют до последней минуты, пока не забьют максимум голов. Здорово, что наконец-таки получится сравнить свой уровень с лучшими командами мира. Когда смотришь на их игру по телевизору, то создается впечатление, что это какой-то космос», — сказал игрок.

По его словам, коллектив способен противостоять любой команде. И доказательство тому — встреча с «Аяксом». При этом важно верить в свои силы и соблюдать установку наставника.

Напомним, что к сражению с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ готовятся 22 игрока. Заявлены также и новички команды. Выведет коллектив на поле «Альянц-Арены» Иван Данильянц, назначенный главным тренером желто-синих. По его словам, фактически руководит тренировочным процессом Дмитрий Кириченко, у которого пока просто отсутствует необходимая лицензия «PRO».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , после жеребьевки Кириченко назвал группу тяжелой. Но на этом этапе самого престижного европейского клубного турнира слабых команд уже нет.

Ранее по теме: «Ростову» в Лиге чемпионов УЕФА попалась очень тяжёлая группа»