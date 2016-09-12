Нижний Новгород, 12 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде суд снял с выборов в областное Законодательное собрание кандидата в депутаты от КПРФ Николая Сатаева. Это была уже вторая попытка конкурентов Сатаева выбить его из предвыборной гонки. На этот раз она закончилась удачно.

Андрей Репин ИА REGNUM Кандидаты от КПРФ расплачиваются за незаконное использование материалов и символики своих конкурентов

Как и коллегу по партии и по несчастью Владимира Буланова, Сатаева подвело незаконное использование чужой интеллектуальной собственности. Автор иска в отношении Сатаева, кандидат в депутаты от ЛДПР Роман Шилов обвинил оппонента-коммуниста в незаконном использовании агитационных материалов «Единой России». Кроме того, Сатаев незаконно использовал стихи поэта Андрея Дементьева, нарушив его авторские права.

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В итоге суд отменил регистрацию Сатаева по одномандатному округу. Тем не менее у него остается шанс попасть в Законодательное собрание, так как он возглавляет партийный список КПРФ в одной из региональных групп.

В региональном обкоме КПРФ отмечают, что их соперники задействуют все имеющиеся возможности, чтобы выбить из предвыборной гонки кандидатов, которых вполне можно назвать политическими тяжеловесами. Это люди, которые хорошо узнаваемы населением, пользуются его поддержкой и, по мнению коммунистов, составляют реальную угрозу для своих конкурентов.

Так, по решению суда уже снят с предвыборной гонки в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания по одномандатному округу представитель КПРФ, генеральный директора завода им. Ульянова — ЗАО «Концерн Термаль» Владимир Буланов. Ему также вменили в вину нарушение авторских прав.

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Кроме того, решением суда была отменена регистрация кандидатов в депутаты от КПРФ Александра Кузнецова, Максим Буланова и Вадима Печенева.