Нижний Новгород, 12 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде за неделю до выборов в Государственную Думу РФ и областное Законодательное собрание избирателей продолжают «баловать» дешевым сахаром. Правда для того, чтобы купить килограмм сахара по 33 рубля покупателю придётся оставить продавцам свои паспортные данные.

Андрей Репин ИА REGNUM Объявление

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 12 сентября «аттракцион невиданной щедрости» прошел в Советском районе города. Сбором паспортных данных на бульваре 60-лтия Октября занимались представители движения «Взаимопомощь». В обмен на эти данные они оформляли покупателям специальную карту с индивидуальным номером, предъявив которую можно было купить сахар по существенно заниженной цене.

По словам жителей соседних домов и продавцов находящихся рядом магазинов, сахар был распродан за два часа вместо запланированных четырех.

Как сообщало ИА REGNUM, распродажи дешевых гречки и сахара регулярно проходят в Нижнем Новгороде во время избирательных кампаний. Зачастую эти механизмы используются для скупки голосов избирателей. Так, в частности, было в канун выборов в городскую думу в 2015 году.

В 2016 году в Нижегородской области уже был один крупный «сахарный» скандал. Тогда в раздаче сахара в городе Кстово обвинили главу регионального отделения «Справедливой России» Александра Бочкарева. Сам он отверг все обвинения, заявив, что это была провокация, организованная его конкурентами.

В областном правительстве считают, что распродажа сахара и гречки по заниженным ценам может иметь признаки состава преступления. В облизбиркоме наоборот, говорят, что подобные действия нарушением избирательного законодательства не являются.