Тихвин, Ленинградская область, 12 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Одна из самых мощных котельных на Северо-Западе России, построенная в рамках концессионного соглашения правительства Ленинградской области и ПАО «Газпром», торжественно запущена сегодня, 12 сентября, в Тихвине, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenobl.ru Новая котельная в Тихвине

Новая котельная обеспечит тепловой энергией 251 жилой дом, 6 медицинских учреждений, 13 детских садов, 8 школ, 7 ведомственных учреждений, 70 предприятий и организаций.

«Фактически обеспечивается бесперебойная, надежная подача тепла и горячей воды для большей части жилого фонда Тихвинского городского поселения и его социальных объектов. Но самое главное, в 2018 году мы полностью закончим реконструкцию теплосетей в Тихвинском городском поселении и на многие десятилетия вперед проблема надежного теплоснабжения для Тихвина будет решена», — подчеркнул председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Отметим, что котельная построена в рамках первого в сфере ЖКХ Ленобласти концессионного соглашения по реконструкции системы теплоснабжения районного центра. Документ был подписал 7 сентября прошлого года.

«Наши документы подписаны так, что независимо от политической конъюнктуры и от того, кто руководит, концессия будет исполняться», — отметил глава региона Александр Дрозденко.

Объём инвестиций по концессионному соглашению — 3,2 млрд рублей. Срок действия соглашения — 15 лет (до 2030 года). Источник возврата средств — тариф на тепловую энергию и плата за технологическое присоединение.

Проект реконструкции системы теплоснабжения Тихвина предусматривает строительство источника тепловой энергии мощностью 209,6 мегаватт, сетей инженерно-технического обеспечения и участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей города, общей протяженностью 44 километра.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Новая котельная в Тихвине

Напомним, ранее теплоснабжение было самой большой проблемой для Тихвина — зимой 2003 года в разгар новогодних праздников без тепла остались 18 тысяч жителей. Из года в год население жаловалось на холод в квартирах, потому как старая котельная 1965 года постройки полностью выработала свой ресурс и была не в состоянии подавать на город тепло в соответствие с нормативами.

В качестве основного оборудования устанавливаются три водогрейных котла КВ-ГМ-58,2−150 производства Псковского котельного завода, один котел Eurotherm-35/150 производства ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен».

В 226 домах и на 45 соцобъектах города за счет областного бюджета уже установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП) с погодным и часовым регулированием.

Итогом выполнения всего комплекса работ станет создание закрытой системы теплоснабжения, когда горячая вода для бытовых нужд и теплоноситель для системы отопления готовятся отдельно и подаются в жилые дома по самостоятельным температурным графикам. Тихвин — один из первых городов в России, которые полностью переходят на закрытую схему теплоснабжения.

Работы по реконструкции тепловых сетей планируется завершить в 2018 году.