Душанбе, 12 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. «Мы должны всегда быть благодарными государственной независимости, являющейся из числа вечных святынь нашего народа, беречь и защищать её, словно ценнейшее благо нашей жизни», — заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в начале своего поздравления сограждан со священным мусульманским праздником Курбан-байрам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничная молитва в Священный праздник Курбан-байрам

Президент пожелал каждой семье мира, спокойствия, блага и достатка. И напомнил о том, что именно благодаря независимости таджикистанцы «свободно и беспрепятственно совершают все свои национальные и религиозные обычаи и обряды, в том числе предписания священного праздника Курбан». Вместе с тем, Рахмон подчеркнул, что пожертвование обязательно только для лиц, которые могут себе это позволить, а остальные могут приобщиться к воздаянию добрыми помыслами.

Таджикский лидер напомнил о законе «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» и о том, что «в этот священный день и, в целом во всех сферах жизни, мы не должны допускать расточительство, саморекламу и верхоглядство».

«Еще раз подчеркиваю, что соблюдение данного закона обязательно для всех граждан страны, и это должно превратиться в составную и постоянную основу культуры нашего народа», — добавил глава государства.

Напомним, сегодня, 12 сентября, мусульманский мир празднует главный праздник Курбан-байрам, который приурочен к окончанию паломничества в Мекку. В этот день принято приносить в жертву животное (лошадь, барана, верблюда), а его мясо делить на три части — одну треть традиционно отдают малоимущим, из другой готовят праздничные блюда для родных и близких, а последнюю часть оставляют себе.

В 2016 году празднование Курбан-байрама совпало с периодом торжеств, посвященных Дню государственной независимости Таджикистана, который был проведен, по наблюдениям местных жителей, с небывалым размахом.

Отметим, что еще в 2007 году власти Таджикистана приняли закон, ограничивающий расходы на обряды и торжества, которые, как охарактеризовал их президент Эмомали Рахмон, «превратились в соревнования и показуху». Сделано это было для того, чтобы таджикистанцы не проводили излишне пышные торжества, которые зачастую не по карману многим семьям, и они вынуждены брать кредиты или занимать крупные суммы у ростовщиков.