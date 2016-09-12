Афины , 12 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Главе греческого правительства Алексису Ципрасу не нравится Вышеградская группа, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Об этом пишет ведущая польская газета Rzeczpospolita.

kremlin.ru Алексис Ципрас

В интервью Le Monde премьер-министр Греции заявил, что дискуссия о будущем Европы не может быть монополизирована Вышеградской группой, которая хочет ослабить институты ЕС и вернуть обратно часть компетенции национальных правительств.

Поэтому Ципрас и пригласил в прошлую пятницу, 9 сентября, лидеров стран южной Европы в Афины, чтобы создать общий фронт в преддверии запланированного на 16 сентября саммита 27 (за исключением Великобритании) стран ЕС, где будет обсуждаться вопрос, что делать унии после Brexit, заключает издание.