Брянск, 12 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Суражский районный суд Брянской области прекратил производство по делу о ликвидации Глуховской образовательной школы, родители учеников которой пытались бороться против закрытия учебного заведения, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда. Основанием послужило то, что прокурор отказался от административного иска.

Василий Перов. Дворник — самоучка (фрагмент). 1868

В своем решении прокуратура руководствовалась тем, что администрация района отменила постановление о закрытии школы. Однако это не означает, что она не будет ликвидирована.

«В настоящий момент все дети уже посещают другие учебные заведения, и учителя все трудоустроены», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы Суражского района Зинаида Прохоренко.

При этом, по ее словам, родители смогли сами выбрать новые учебные заведения, при этом расстояние до них составляет от 4 до 16 км.

«Вариант один — чтобы привести эту школу к современным требованиям, нужно построить новую школу. Школа не соответствует тем требованиям, которые сейчас предъявляются к образовательным организациям, где дети по государственным стандартам должны получать образование», — сказала Зинаида Прохоренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители села активно протестовали против закрытия школы, даже организовали сбор подписей под петицией. В итоге документ подписали более 160 тысяч человек. Последней надеждой была прокуратура, которая опротестовала решение администрации из-за того, что были допущены нарушения в документации. На 1 сентября дети и родители пришли на линейку, которая должны была пройти около школы, однако они увидели на дверях замки.

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Всего в регионе жители протестуют против закрытия как минимум четырех сельских школ. В одном случае учебное заведение удалось отстоять: чиновники департамента образования решили не закрывать школу в поселке Лесное.

Читайте также: С 1 сентября! — в Брянской области продолжают утилизировать сельские школы По остальным — позиция проста, и ее не раз озвучивал губернатор Александр Богомаз: в первую очередь чиновники якобы думают о качестве образования. «Надо создавать условия, чтобы в школе было и питание, и образование, чтобы предметы вели профессионалы, знающие предмет люди. С родителями надо встречаться, показать им школу, где их дети будут учиться, на каком автобусе их будут возить. Деревни гибнут не оттого, что школы закрываются, а оттого, что нет работы», — говорил глава региона.