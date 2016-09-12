Ереван, 12 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Нагорно-карабахское урегулирование предполагает возвращение части территории под контроль Азербайджана в обмен на статус Нагорного Карабаха, заявил американский сопредседатель минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик в интервью «Интерфаксу».

Photolure Джеймс Уорлик

По его словам, это были условия урегулирования, но не единственные условия. «Возвращение беженцев, присутствие международных миротворческих сил. Все эти элементы являются условиями мирного урегулирования, и все они известны. Нам необходимо работать со сторонами для того, чтобы найти способ объединить все эти условия и достичь мирного урегулирования, от этого выиграют жители региона», — сказал дипломат.

Уорлик также отметил, что если президенты Армении и Азербайджана найдут политическую волю для продвижения вперед, все элементы урегулирования есть.

По словам американского сопредседателя, на встрече в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым (встреча состоялась 8 сентября — ИА REGNUM ) обсуждались пути воплощения в жизнь договорённостей достигнутых на встречах президентов Саргсяна и Алиева в Вене и Санкт-Петербурге. «Мы хотели бы видеть воплощение в жизнь договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, а также договоренности о следующих шагах в мирном процессе. Вот над чем мы работали, — отметил Уорлик и проинформировал, что посредники хотели бы, чтобы состоялась еще одна встреча президентов. — Мы хотим новой встречи президентов, но пока нет ясности ни относительно времени, ни относительно места, где это произойдет».

Отвечая на вопрос о том, повлияла ли апрельская горячая фаза конфликта на военно-техническое сотрудничество между США и Арменией, и США и Азербайджаном, дипломат заявил, что СЩА не поставляет вооружение ни одной из сторон. «Мы поставляем оборонительное оружие им в очень ограниченном количестве. Но относительно Азербайджана есть узаконенный мандат от нашего Конгресса, он не позволяет нам поставлять оружие, которое может использоваться для наступления в Нагорно-Карабахском конфликте. Таким образом, мы не являемся поставщиками оружия. Мы полагаем, что у нас есть стратегические взаимоотношения с обеими странами», — отметил Уорлик.

На уточняющий вопрос о том, поставляет ли США оборонительное оружие в обе страны, американский посредник сказал, что США предоставили ограниченное военное сотрудничество обеим сторонам, но ни с одной из них у Вашингтона нет взаимоотношений по поставке оружия.

При этом Уорлик прокомментировал также поставку оружия Россией в Азербайджан и поддержку Армении, отметив: «Мы понимаем, что Россия и США находятся в разных ситуациях. Россия имеет длительные устоявшиеся отношения с обеими странами и длительное время дружит с ними. Мы понимаем эти отношения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров 8 сентября в Москве обсудил актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповен (Россия), Джеймсом Уорликом (США) и Пьером Андриё (Франция), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджейем Каспржиком.

«Были обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования, включая ход реализации договоренностей, достигнутых на саммитах по НКУ в Вене 16 мая с.г. и Санкт-Петербурге 20 июня с.г., а также текущая ситуация на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения», — говорилось в сообщении МИД России по итогам встречи