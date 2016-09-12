Москва, 12 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Необходимость использования показателя прожиточного минимума связана с социальной функцией государства. Главной целью является поддержка граждан, не имеющих возможность получать доход, достаточной для элементарного выживания. В развитых экономиках минимальный уровень дохода вполне эффективно регулируется минимальным размером оплаты труда (МРОТ). В России МРОТ традиционно ниже прожиточного минимума, причем в периоды кризиса прожиточный минимум гораздо быстрее увеличивается по сравнению со ставкой МРОТ. В настоящее время прожиточный минимум для работающих граждан почти в 2 раза больше средней величины МРОТ, что весьма печально, так как даже некоторые работающие люди (а ведь зарплату необходимо разделить на всех неработающих членов семьи) неспособны банально выжить на эти деньги, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Прожиточный минимум определяется ценами на продукты и услуги, а вот МРОТ во многом определяется с учетом возможностей (желания) бизнеса и государственных финансов. В условиях дефицита государственного бюджета и 87% доли бюджетников среди тех, на ком отражается изменение МРОТ, не удивительно, что никто не спешит приводить МРОТ к уровню прожиточного минимума», — отметил Ордов.

«Величина прожиточного минимума регулярно является предметом статистических инсинуаций. Можно ли будучи свидетелем динамики цен на продукты и услуги 2015−2016 годов предположить, что возможно снижение прожиточного минимума до 9 673 рублей в ноябре 2015 года и до 9 452 рублей в марте 2016 года? Эта динамика приходит в явное противоречие с показателями инфляции, которые даже на сегодня составляют более 6% годовых. Дискуссия о правильной величине прожиточного минимума бессмысленна, так как крайне сложно определить необходимый человеку минимум для выживания», — считает эксперт.

«Очевидно, что текущий прожиточный минимум (9 776 рублей) для семьи из 4 человек требует семейного дохода 39 тыс. 104 рубля в месяц, что с подоходным налогом составляет зарплату 44 тыс. 947 рублей/месяц. Но даже средняя зарплата по итогам июня 2016 года составляет 38 тыс. 447 рублей/месяц, что ниже элементарного уровня выживания для семьи, если трудоустроен только глава семьи», — привел цифры Ордов.

«Если взять более реальный уровень дохода порядка 25 тыс. рублей на каждого члена семьи (а не 9776 рублей), то окажется, что порядка 55% населения России живет, имея доход ниже этого уровня. Более половины населения России не может обеспечить себе приемлемого уровня жизни, а ведь кризис еще далек до своего завершения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МРОТ в России был повышен на 1296 рублей — до 7,5 тыс. рублей с 1 июля 2016 года. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что минимальный размер оплаты труда к 2020 году может достичь уровня прожиточного минимума.

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