Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум.

Тренировочным и игровым процессов в футбольном клубе «Ростов» руководит Дмитрий Кириченко. Назначить главным тренером желто-синих специалиста невозможно из-за отсутствия у него лицензии «PRO», которая положена по регламенту Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил назначенный 9 сентября главным тренером команды Иван Данильянц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба.

fc-rostov.ru Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко

«Если ее (лицензии — прим. ИА REGNUM) нет, то разрешается исполнять обязанности всего месяц. Было принято решение, что фактически главный тренер — Дмитрий Кириченко. Это человек, который давно в команде, к тому же он молодой. Поскольку месяц истек, назначили меня. Однако в команде ничего не изменилось, Кириченко по-прежнему руководит тренировочным и игровым процессом, и весь тренерский штаб ему помогает», — сказал Данильянц.

Напомним, что Кириченко был назначен исполняющим обязанности главного тренера желто-синих после того, как 6 августа этот пост покинул Курбан Бердыев. Готовить игроков «Ростова» специалист продолжил, опираясь на метод туркменского специалиста. Позже стало известно, что консультировать команду продолжит Бердыев, а 9 сентября стало известно о его назначении на пост вице-президента и одновременно тренера донской команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тренерский штаб «Ростова» подготовил команду к играм с «Аяксом» (Нидерланды), который был повержен в двух квалификационных матчах Лиги чемпионов УЕФА с общим счетом 5:2.