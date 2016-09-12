Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2016, 10:17 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Обманутые дольщики на митинге

Обманутые дольщики жилого комплекса «Европейский» в Ростове-на-Дону, который так и не был возведен, провели пикет в сквере имени Седова. С помощью плакатов и лозунгов участники акции протеста пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, в адрес федеральных и региональных властей подготовлена петиция, которую поддержали уже более 800 человек.

Сотни семей поверили застройщику и вложили свои сбережения в недостроенные дома на территории бывшего аэродрома ДОСААФ (район вертолетного поля), оформили ипотеку.

«Стройка наша стоит, и уже 10 домов нашего жилого комплекса являются долгостроями. И нет этому конца и края, как и нет конца обещаниям и отпискам чиновников. Люди доведены до отчаяния. Дольщики — это семьи с маленькими детьми, пенсионеры, молодые специалисты и студенты, простые труженики-горожане. Среди дольщиков есть участник Великой Отечественной войны, а также многодетные семьи», — отмечено в обращении к губернатору Василию Голубеву.

Отметим, что на стройплощадке застройщик ООО «УК Рассвет Строй Инвест» должен был возвести по монолитно-кирпичной технологии шести и семиэтажные дома в едином стиле. Срок реализации проекта был разделен на три этапа и составлял в общей сложности 36 месяцев. Однако жилой комплекс так и не появился. Некоторые многоквартирные дома остались коробками.

Напомним, что неделю назад в донской столице на митинг вышли обманутые дольщики концерна «Вант», которые уже 12 лет ждут жилья. Сбережения более 1,5 тыс. горожан похитил руководитель компании Валерий Чабанов, который долгое время скрывался от правоохранителей. Депортировали Чабанова в этом году из Таиланда, материалы уголовного дела уже направлены в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2016 года в областном центре обещают закончить строительство четырёх долгостроев. Ростов-на-Дону считается самым проблемным городом — здесь насчитывается более 20 брошенных объектов.

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