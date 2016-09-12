Астана, 12 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Мусульмане Казахстана сегодня отмечают один из главных праздников в традиционном исламе — Курбан айт (по-арабски Ид аль-Адха — праздник жертвоприношения). Праздник продлится с 12 по 14 сентября. Согласно законодательству Казахстана, первый день праздника, 12 сентября, объявлен выходным днем.

ИА REGNUM Праздник

В Астане праздничные мероприятия начались с намаза в 7.30 утра во всех мечетях города.

«В день Курбан айта раннее пробуждение для участия в айт намазе является сунной нашего Пророка. Людям с ограниченными материальными возможностями не обязательно приносить жертвоприношение. Мясо жертвенного животного раздается родственникам, соседям, малоимущим семьям, сиротам и нуждающимся», — сообщил накануне праздника председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил праздничный намаз в мечети «Хазрет Султан» в Астане.

«Все религии призывают нас к единению, надежде, милосердию. Настоящий верующий — тот, кто помогает другим, который считает равным себе все давние религии. Поэтому единение, братство, уважение, милосердие друг к другу очень важно. В Коране сказано: если ты лежишь сытым сегодня ночью, а сосед твой голодный, то ты не можешь считать себя мусульманином. Сказано, что мусульмане не делятся на какие-то группы, секты и так далее. Самый хороший мусульманин — тот, кто помогает людям и обществу», — отметил президент, поздравляя прихожан мечети с праздником.

Текст официального поздравления главы государства размещен на его сайте.

«Этот светлый праздник является символом созидания, добра и благодеяний, призывая людей к милосердию и сопереживанию. Он наполняет сердца любовью к ближним, побуждает проявлять заботу о нуждающихся в помощи, укрепляет нравственные ценности и приобщает к духовным традициям. За 25 лет успешного развития Казахстана Курбан айт в нашей стране стал поистине значимым праздником, способствующим единству народа и укреплению межконфессионального согласия в обществе», — говорится в поздравлении.

Власти столицы Казахстана отвели 8 мест для забоя жертвенного скота с соблюдением санитарных норм. В Алма-Ате таких мест 15. Следует отметить, что стоимость барана в Астане составляет 25−30 тысяч тенге (5−6 тыс. руб.), в Алма-Ате — 25−40 тысяч тенге (5−8 тыс. руб.)

Стоимость забоя жертвенных животных в разных регионах республики примерно одинаковая: баран — 500 — 600 тенге (100−120 руб), корова или лошадь— от 1500 до 2000 тенге (300−400 руб.), верблюд — 2000 тенге (400 руб.).

Напомним, согласно официальным данным, общая численность населения Казахстана на 1 января 2016 года составляла 17,6 млн человек. При этом 70% населения (более 11 миллионов) — мусульмане.