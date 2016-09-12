Лондон, 12 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. После того, как в городе Ройал-Лемингтон-Спа (Центральная Англия, Великобритания) сикхами был захвачен храм, полиция арестовала 55 человек. В ходе операции по задержанию массово изъято холодное оружие, передаёт Sky News.

Oleg Yunakov Хармандир Сахиб — главный храм (гурдвара) сикхов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захват храма произошёл накануне, 11 сентября. В здании на тот момент проходила свадебная церемония. Сикхи ворвались в храм своих же одноверцев, узнав о том, что один из вступающих в брак — не сикх. Нападавшие были вооружены мечами.

Сообщение о захвате храма поступило в полицию, начавшую переговоры с сикхами. По горячим следам были задержаны 14 человек.

Напомним, сикхизм — индийская монотеистическая религия. Сикхи вступают в брак, проходя церемонию anand kāraj. Развод у сикхов не разрешается.