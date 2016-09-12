Волгоград, 12 сентября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Прошедшие выходные в Волгограде выдались очень насыщенными на мероприятия. Областной центр широко и весело праздновал День города. Торжества охватили все районы города и продлились два дня, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

volgadmin.ru Конкурс цветов

В субботу парад из 10 тысяч первокурсников прошел по центру Волгограда. Ставшее всероссийским мероприятие помимо города на Волге было организовано еще более чем в 30-ти городах страны.

Многотысячный Парад студентов стартовал сегодня в Волгограде. Более 10 тысяч первокурсников стали участниками праздничного красочного шествия, ставшего уже в нашем городе ежегодным.

volgadmin.ru Парад первокусников

Парад студентов является всероссийским мероприятием. Сегодня одновременно он проходит в свыше 30 городах нашей страны. В Волгограде заявки на участие в шествии подали представители практически всех вузов и ссузов города, а также ряд филиалов, расположенных в области. Каждое из высших учебных заведений творчески подошло к украшению своего праздничного шествия, например, символом технического вуза стал робот-трансформер, а учащиеся творческих учебных заведений предстали в образах мимов и персонажей русских сказок. Участники парада прошли от площади Павших борцов до нижней террасы набережной. Завершилось шествие грандиозным флэшмобом: цвета футболок молодых людей были подобраны таким образом, что, спускаясь вниз по центральной лестнице, они образовали российский триколор.

Добавим, первый парад первокурсников прошел в 2002 году в Москве. В прошлом году к акции присоединились десятки тысяч молодых людей из Волгограда, Архангельска, Екатеринбурга, Ижевска, Карачаевска, Кемерова, Липецка, Перми, Самары, Улан-Удэ. В волгоградском регионе в ней приняли участие около пяти тысяч студентов.

volgadmin.ru Выставка техники

В тот же день гости и жители города смогли увидеть флешмоб кадетов, конкурс баннеров, посетить фестиваль «Волга Fest» и молодежный Арт-пикник. На главной площади города работала выставка спасательной и пожарной техники. А на одной из аллей Центральной набережной развернулось красочное цветочное действо. Участники ежегодного конкурса цветов в этом году решили удивить волгоградцев, представив на суд жюри необычные композиции. Насладиться яркими красками «цветочного мира» и сфотографироваться на память с необыкновенными объектами пришли сегодня несколько сотен горожан.

Особая праздничная зона расположилась перед зданием Волгоградского музыкального театра. Здесь прошел конкурс рисунков «Мы славим тебя, наш город-герой!». За мольберты сели порядка 40 учащихся 5 — 8 классов из различных школ города, которые постарались изобразить памятные места и достопримечательности города.

Посоревновались и любители шахмат и шашек. Турнир «Шахматная семья» провели между семейными командами районов Волгограда. Причем сели за шахматные доски не только родители, но и бабушки с дедушками. Победители определились по итогам трех туров. Соревнования кораблей собрали любителей судомодельного спорта. Военные и гражданские суда, а также радиоуправляемые модели боролись за звание лучшего в специальном бассейне.

volgadmin.ru Конкурс любителей судомодельного спорта

Оживляла атмосферу концертная программа, подготовленная творческими коллективами города, а также воспитанниками детско-юношеских центров. Для любителей рукоделия около сцены были организованы интерактивные площадки, где каждый нашел занятие по душе — бисероплетение, вязание, изготовление брелоков и цветов из конфет. Любой желающий мог сфотографироваться с «живыми» фигурами — ростовыми куклами и героями литературных произведений.

Зрелищным мероприятиям стал и велопарад, который почтили 700 участников со всех районов города, а также из Волжского. От театра «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе велосипедисты проехали до площади Советской в Ворошиловском.

volgadmin.ru Велопарад

Еще один спортивный праздник, приуроченный ко Дню города, объединил более 600 человек. На базе спорткомплекса «Зенит» за звание сильнейших по мини-футболу, дартсу, шахматам, шашкам, перетягиванию каната, прыжкам в длину с места, подтягиванию на высокой перекладине соревновались 38 сборных команд. А в центральной части стадиона свое мастерство показывали юные гимнастки, танцоры.

Десятки народов объединил фестиваль национальных культур, организованный в городском парке. Для гостей праздника яркие выступления подготовили театр песни и танца «Артуйт», хореографический ансамбль «Арарат», ансамбль кавказских танцев «Ритмы Кавказа», народный ансамбль «Саирме». Рядом со сценой расположились 10 интерактивных площадок. Белорусы, грузины, татары, евреи и представители других национальностей познакомили гостей фестиваля с национальной кухней, а также организовали мастер-классы. Желающие могли обучиться игре на корейском национальном музыкальном инструменте — барабане чанго, попробовать белорусские картофельные драники и пирожки, а также отведать приготовленного на глазах у собравшихся настоящего таджикского плова.

Главное украшение Дня города — полюбившийся и ставший популярным у горожан «Парад невест» — прошел на Центральной набережной. Более двухсот пар, чей союз был скреплен браком в течение последнего года, приняли участие в торжественном шествии от храма Иоанна Предтечи к сцене на Нижней террасе набережной. По сложившейся доброй традиции нарядные пары молодоженов собрались у памятника Петру и Февронии, затем торжественно прошли по Верхней террасе набережной, спустились по главной лестнице к сцене.

Завершилось в Волгограде празднование дня города большим гала-концертом, собравшим 85 тысяч волгоградцев. Боле четырех часов горожан своим творчеством радовали приглашенные «звезды» — Денис Майданов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Валерия.

Во время концерта двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева также поздравила волгоградцев с Днем города и с пополнением в олимпийской семье. Прославленная спортсменка вручила сертификаты на получение денежной премии от администрации Волгоградской области спортсменам, защищавшим честь России на Играх в Рио-де-Жанейро: бронзовому призеру Олимпиады, заслуженному мастеру спорта России по водному поло Анне Гриневой и главному тренеру женской сборной России по водному поло волгоградцу Александру Гайдукову.

В финале Дня города волгоградцы увидели красочный фейерверк.

Не обошлось и без происшествий. Поздно вечером 11 сентября в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина дебоширы разбили витрину «Детской библиотеки имени А. С. Пушкина». Хулиганов ищет полиция.