Москва, 12 сентября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздник

В поздравлении в частности говорится об огромной роли, которую этот «светлый праздник» на протяжении веков играл в жизни мусульманской уммы: он сближает людей, приобщает их к непреходящим ценностям ислама и воспитывает бережное, уважительное отношение к древней истории, обычаям и заветам предков.

«Мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога», — подчеркнул президент РФ, добавив, что деятельность общины очень важна для поддержания мира и гражданского согласия в обществе.

Напомним, сегодня, 12 сентября, все мусульмане отмечают праздник жертвоприношения — Курбан-байрам. В республиках Северо-Кавказского федерального округа Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане сегодняшний день объявлен выходным.

В Чечне праздновать Курбан-байрам по указу временно исполняющего обязанности главы Чечни будут будут три дня.