Москва, 12 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Установить размеры студенческих стипендий на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) предлагают депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября. Соответствующий законопроект парламентарии внесли в Госдуму

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Авторы обратили внимание на то, что действующие нормативы для формирования стипендиального фонда низкие. «Такая ситуация существенно ущемляет права студентов, которые не имеют достаточных средств к существованию на протяжении периода обучения, и для обеспечения своих минимальных потребностей им приходится находить работу, что может негативно сказаться на образовательном процессе», — указали они.

В этой связи законопроектом предлагается предусмотреть, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Отметим, что согласно нормативам, студент вуза может рассчитывать минимум на 1340 рублей в месяц, минимальная социальная стипендия составляет 2010 рублей в месяц.