Сочи, Краснодарский край, 12 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев заявил, что при участии Министерства внутренних дел России и Сбербанка разработан законопроект, согласно которому киберпреступления могут быть приравнены к кражам. Законопроект поддержан Банком России как «одна из важнейших законодательных инициатив». Об этом Сычев сообщил на проходящем в Сочи банковском форуме в интервью газете «Известия».

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По словам Сычева, новым является то, что законопроект требует считать киберпреступления кражами, в то время как сейчас они считаются мошенничеством. В результате и наказание будет более строгим.

«По существующей судебной практике наказание совершенно не соответствует сумме ущерба. Люди похищают сотни миллионов рублей, а получают три года условно», — сказал Сычев.

В результате, киберпреступление может караться не пятью годами лишения свободы, как это возможно сейчас, а более длительным сроком. Ведь и на Западе за подобные преступления сроки достигают 25 лет (в США), отмечает Сычев. В Китае срок за кибервзолом может достигать десяти лет.