Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2016, 08:13 — ИА Регнум.



fc-rostov.ru ФК «Ростов»

«Это был тяжелый матч для игроков. Настоящее боевое крещение для новичков. Нам удалось выстоять и одержать победу», — так прокомментировал победный для ростовчан матч с «Крыльями Советов» (2:1) главный тренер футбольного клуба «Ростов» Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 12 сентября.

Стоит отметить, что соперники в этом матче не реализовали ни один из опасных моментов у ворот ростовчан. Первый мяч в ворота самарцев отправил после точной передачи Дмитрия Полоза Александр Бухаров. Один гол в пользу «Крыльев Советов» был засчитан после того, как рикошетом мяч отскочил от корпуса Александра Ерохина. Победную точку в матче поставил новичок Андрей Препелицэ.

Как обратил внимание наставник, все новобранцы проявили себя в битве на «отлично», никто из игроков не заслужил упреков. «Они вполне подходят к нашему кличу «мужики», который часто раздается с трибун. На этом фундаменте можно строить новую команду», — сказал Данильянц.

По различным причинам многих игроков донской команды на поле в день футбольной баталии с самарцами не было. Некоторые буквально в день матча вернулись из расположения национальных сборных, некоторые залечивают травмы перед важной игрой с «Баварией», которая состоится в Мюнхене уже завтра, 13 сентября. Первый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится на стадионе «Альянц Арена».

Добавим, что ФК «Ростов» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Напомним, главный футбольный клуб Дона подписал контракты с семью новыми игроками. Стан желто-синих пополнили защитники Дмитрий Скопинцев, Папа Гуйе, Владимир Гранат и Миха Мевля, хавбеки Андрей Препелицэ и Максим Григорьев, а также голкипер Иван Комиссаров.

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