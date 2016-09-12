Москва, 12 сентября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Для последователей ислама наступил один из двух главных праздников, Курбан-байрам или праздник жертвоприношения. В этом году праздник отмечается 12 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздник

Праздник Ид аль-Адха, как он называется по-арабски, приходится на 10-й день месяца Зуль-Хиджа или месяца совершения хаджа. От праздника разговения, или Ураза-байрама, Курбан-байрам отделяют 70 дней.

Согласно Корану, однажды перед пророком Ибрахимом (Авраамом) предстал ангел и передал тому веление Всевышнего: принести в жертву своего сына. Пророк со смирением подчинился, однако в последний момент нож не смог резать — так повелел Аллах. Вместо сына в жертву был принесен баран. Согласно исламской традиции, местом событий считается долина Мина неподалеку от Мекки.

В Курбан-байрам верующие приносят в жертву барана, корову или другой домашний скот. При этом часть мяса раздается бедным. Кроме того, праздник отмечает окончание хаджа — ежегодного паломничества в священную для мусульман Мекку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге центром празднования Курбан-байрама станет Соборная мечеть. Предполагается, что утром 12 сентября в мечети и вокруг нее соберутся до 100 тыс. человек.