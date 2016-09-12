Пекин, 12 сентября, 2016, 07:03 — ИА Регнум. Первый китайский воздушный трамвай сошел с конвейера в Нанкине. Китайским инженерам потребовалось всего 4 месяца для того, чтобы разработать и построить первый серийный образец нового вида общественного транспорта.

cn.chinadaily.com.cn Воздушный трамвай

Разработкой и созданием воздушного трамвая занимались инженеры компании Nanjing Puzhen Company Limited, входящей в состав госкорпорации CRRC Corporation Limited, пишет «Чжунго синьвэнь».

Два вагона способны вместить около 200 пассажиров. По мнению китайских властей, создание новых линий воздушного трамвая позволит решить транспортную проблему в большинстве мегаполисов КНР. Строительство новых линий значительно дешевле, чем строительство линий метрополитена.

Кроме того, возведении новых станций воздушного трамвая в десятки раз быстрее строительства аналогичных подземных станций метро. По сообщениям властей, на создание первых линий нового вида транспорта уйдет не более 5 месяцев.

Уникальный трамвай будет приводиться в движение с помощью батарей, подзарядка которых будет осуществляться во время остановок для посадки и высадки пассажиров из вагонов. По словам разработчиков, трамвай способен работать на одном заряде до 4 часов.

Первые воздушные трамваи появятся на улицах китайских городов уже в 2017 г.