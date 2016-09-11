Вашингтон, 11 сентября, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Руководитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан считает, что Российская Федерация является грозным противником, с которым в ряде областей необходимо сотрудничать. Такое мнение Бреннан высказал в интервью телеканалу CBS News, опубликованном сегодня, 11 сентября.

Fry1989 ЦРУ

Бреннан подчеркнул, что по отношению к российским властям касательно сбора информации в киберпространстве надо быть очень осторожными. При этом глава ЦРУ не сказал, что Россия причастна к атаке на серверы Демократической партии США.

Напомним, серверы Демократической партии были взломаны, и информация с них стала доступной в Сети. Руководство партии заявило, что за взломом стоят «русские хакеры». При этом официальный Вашингтон не делал заявлений о том, что за взломом стоят русские, и призывает дождаться итогов расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти отрицают какую-либо причастность государственных структур к взлому серверов Демократической партии США.