Колумбия, 11 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. На чемпионате мира по мини-футболу, стартовавшем 10 сентября в Колумбии, принимают участие сборные 24-х стран. На предварительном этапе они разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой. Сборная России попала в Группу B вместе с командами Кубы, Таиланда и Египта.

struppi0601 Мини-футбол

Первые матчи в Группе B принесли такие результаты.

[[[flag-cu]]] Куба — [[[flag-eg]]] Египет 1:7

Куба — Египет [[[flag-th]]] Таиланд — [[[flag-ru]]] Россия 4:6

Две первые команды из каждой группы и четыре лучшие из занявших третьи места выходят в плей-офф.

Турнир пройдёт с 10 сентября по 2 октября.