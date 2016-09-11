Минск, 11 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Москве 10 сентября завершился очередной раунд межправительственных переговоров на уровне зампредов правительств Белоруссии и России, по итогам которых стороны «практически договорились» по решению проблемы цены на газ для постсоветской республики. Об этом сегодня, 11 сентября, в Минске заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Практически договорились», — констатировал Лукашенко, оценивая предварительные итоги переговорного процесса, длящегося второй год. По его словам, правительства вышли на подготовку документа, в котором будут прописаны механизмы решения конфликтной ситуации. Сейчас он находится на проработке в Минске, после чего будет направлен на согласование в правительство РФ.

Лукашенко выразил уверенность в том, что по «газовому спору» договорённости будут оформлены. Отметим, что в 2016 году неоднократно сообщалось о достижении сторонами компромисса и даже достигнутых договорённостях, однако данная информация опровергалась, в том числе в сентябре на уровне представителей правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 сентября министр энергетики России Александр Новак проинформировал о ходе решения «газового спора» с официальным Минском и заявил, что ни по цене газа, ни по связанным с неплатежами белоруской стороны проблемам ограничения поставок российской нефти в Белоруссию стороны не договорились. Затем 8 сентября зампред правительва РФ Аркадий Дворкович сообщил об отсутствии договорённостей с Минском по данным вопросам, отметив, что переговоры продолжаются.