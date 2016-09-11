Екатеринбург, 11 сентября, 2016, 07:30 — ИА Регнум. В центре столицы Среднего Урала состоялся пикет за возвращение Краснознамённой группы на историческое место на Плотинке. Акция была организована активистами регионального отделения общественного движения «Суть времени» передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Митинг 11

Активисты во время пикета раздавали приглашения на митинг-концерт «За возвращение Краснознамённой группы», который они намерены провести сегодня 11 сентября на Площади Обороны. Мероприятие состоится с 17:00 до 19:00 и в нём примут участие артисты, творческие хоровые и хореографические коллективы из Екатеринбурга, Свердловской области и других городов России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общественники более трёх лет борются за возвращение Краснознамённой группы на Плотинку, которая была снесена в ночь с 25 на 26 января 2013 года. Это событие вызвало широкий общественный резонанс, и многочисленные протесты.

С тех пор были проведены социологические исследования, которые показали, что большинство горожан за восстановление монумента. Также было опубликовано «Открытое письмо» за восстановление памятника, которое подписали порядка ста известных и уважаемых людей в городе — работников искусства, архитекторов, писателей, спортсменов.