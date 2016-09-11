Лондон, 11 сентября, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Бой между боксером из Кзахстана Геннадием Головкиным и британцем Келлом Бруком за титул чемпиона мира по трем версиям: WBC (Всемирного боксерского совета), IBF (Международной боксерской федерации) и IBO (Всемирной боксерской организации) — прошел в Лондоне в ночь с 10 на 11 сентября. По итогам поединка победу одержал спортсмен из Казахстана.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Головкин выиграл поединок досрочно: рефери остановил бой на пятом раунде и объявил технический нокаут.

На счету 34-летнего боксера, работающего в среднем весе, это уже 36 победа, 33 из которых одержаны нокаутом. Кроме того, это 23-я победа подряд, одержанная Головкиным досрочно. Для его 30-летнего соперника, выигравшего на профессиональном ринге 36 поединков, это поражение было первым в карьере.