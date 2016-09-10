Вашингтон, 11 сентября, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявившая накануне о том, что половина сторонников республиканского кандидата Дональда Трампа достойны сожаления, поскольку они «расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы», извинилась за то, что использовала слово «половина». Об этом, в субботу 10 сентября, сообщает Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Это не было хорошей идеей, — отметила Клинтон. — Я сожалею, что сказала «половина». Это было неправильно».

За собственно оскорбительных для сторонников Трампа «расистов, сексистов, гомофобов, ксенофобов и исламофобов» демократический кандидат извиняться не посчитала нужным. Какую точно часть потенциальных избирателей Трампа она считает таковыми, озвучено также не было.

Дональд Трамп также прокомментировал высказывания своей соперницы, заявив, что Клинтон продемонстрировала свои настоящие чувства: «фанатизм и ненависть к миллионам американцев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая 10 сентября на вечере по сбору средств для свой избирательной кампании, Клинтон оскорбила половину сторонников Трампа, сообщив также, что «эти люди неисправимы, но, к счастью, они — не вся Америка». Другая же половина разочарованы и «отчаянно жаждет перемен». К этой части электората Трампа следует отнестись с пониманием, считает кандидат от Демократической партии США.