Афины , 11 сентября, 2016, 01:13 — ИА Регнум. В Афинах считают выгодным строительство российского газопровода через территорию Греции. Правительство страны готово также принять участие в этом проекте в том случае, если проект будет одобрен Европейской комиссией. Об этом министр окружающей среды и энергетики Греции Панос Скурлетис заявил по итогам встречи с главой российского министерства энергетики Александром Новаком, передает RT в воскресенье, 11 сентября.

gazprom.ru Строительство газопровода

«Греция заинтересована в строительстве газопровода, мы готовы участвовать в нём», — заявил Скурлетис комментируя итоги состоявшихся переговоров. Греческое правительство уверено в важности проекта, поскольку он обеспечит приток инвестиций и создаст тысячи рабочих мест. «Но всё зависит от Европы», — резюмировал греческий министр.

В том случае если Еврокомиссия одобрит проект, технических проблем по его реализации не предвидится, уверен Скурлетис.

По словам министра, новый газовый проект вызывает интерес у Италии и Австрии. Возможно, что представители этих стран также будут участвовать в переговорах с Европейской комиссией.

Ранее в субботу, 10 сентября, пресс-служба министерства энергетики РФ сообщала о состоявшей встрече министров энергетики двух стран, ключевой темой которой стал вопрос о целесообразности строительства газопровода. В феврале текущего года ПАО «Газпром», греческая «ДЕПА» и итальянская компания «Эдисон» подписали Меморандума о взаимопонимании в отношении совместной проработки вопроса о строительстве газопровода на территории Греции.