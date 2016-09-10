Санкт-Петербург, 10 сентября, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Гражданский комитет «В защиту исторического достоинства» учрежден в Петербурге. Такое решение приняли участники конференции «Город на Неве против героизации союзников Гитлера и военных преступников», состоявшейся сегодня, 10 сентября, сообщает ИА REGNUM.

Олег Букин Участник мероприятия

Участники мероприятия, организованного общественно-политическим движением «Суть времени», подчеркнули своё неприятие попыток навязать российскому обществу «десоветизацию» и провести тотальную ревизию отечественной истории. Наиболее ярким примером умышленного искажения смыслов вопреки исторической правде и мнению людей является установка в Петербурге доски союзнику Гитлера — Карлу Маннергейму.

Однако это далеко не единственный подобный пример. Участники конференции напомнили о целом ряде фактов, которые доказывают, что речь идет не об «ошибках», а о целенаправленной кампании «по очернению и дискредитации целого периода нашей истории в телепередачах, книгах, на страницах учебников».

Олег Букин Участник мероприятия

В числе этих фактов — ликвидация советских топонимов в российских городах, предложения вынести тело Ленина из Мавзолея и уничтожить некрополь на Красной площади, попытки политической реабилитации предателя Власова и различные «опросы» в СМИ, ставящие под сомнение подвиги и достижения советского периода истории.

В этот же ряд общественные активисты ставят анонсированное открытие в Петербурге памятной доски адмиралу Колчаку, имя которого прочно связано с массовым «белым террором» на территории Сибири во время Гражданской войны.

По мнению участников конференции, главная цель всех этих действий — «переписать советский период истории и, в конце концов, пересмотреть итоги Второй мировой войны». Следствием достижении этой цели станет разрушение исторического самосознания народа и самого российского государства.

Олег Букин Выступающий

Противостоять этому, считают инициаторы учреждения гражданского комитета, может только патриотизм, основанный на едином понимании истории, на разделяемом абсолютным большинством народа общем представлении о победах и свершениях.

«Мы заявляем о своей приверженности неделимости нашей истории. В ней не было «черных дыр», которые нужно было бы проклясть и за которые нужно было бы каяться», — подчеркивается в меморандуме состоявшейся в Петербурге конференции.

Ее участники заявили о своей готовности «защищать нашу историю от посягательств» и бороться за будущее страны.