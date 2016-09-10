Воронеж, 10 сентября, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Индия выразила заинтересованность в легком транспортном самолете Ил-112. Об этом, как передает RT, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе посещения воронежского авиастроительного предприятия ВАСО.

vaso.ru Макет военно-транспортного самолета Ил-112В на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2009

«Этот самолет интересен некоторым нашим иностранным партнерам, — говорит вице-премьер. — Я сам передавал проспект по техническим характеристикам по планеру премьер-министру Индии (Нарендре) Моди».

При этом Рогозин добавил, что уникальные характеристики воздушного судна (возможность садиться на грунт и необорудованные аэродромы) «предварительно заинтересовали» индийскую сторону, так как в стране гористая местность и у нее есть необходимость поддерживать и военную группировку.

По его словам, самолет Ил-112, летные испытания которого должны начаться в 2017 году, может быть изготовлен и в военной, и в гражданской версии.