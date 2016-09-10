Гатчина, Ленинградская область, 10 сентября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский не стал отвечать на вопрос журналистов о судьбе памятной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге, заявив, что отдельно расскажет об этом, сообщают СМИ.

Траурная лента, оставленная горожанами под доской Маннергейму

Владимир Мединский сегодня, 10 сентября, в качестве гостя принял участие в военно-историческом фестивале «Гатчинская быль» под Петербургом, посвященном сразу трем памятным датам: 250-летней годовщине с начала строительства Гатчинского дворца, 220-летию города Гатчина и 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В ходе мероприятия один из журналистов поинтересовался у главы Минкультуры, «что будет с доской Маннергейму в Петербурге». Министр ответил: «Отдельно про это расскажу». Однако после этого Мединский перешел к вопросам о фестивале и состоянии гатчинских парков и музеев, а вопрос о доске Маннергейму оставил без ответа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Минкультуры 1 сентября, находясь во Владивостоке, сообщил, что пишет объемную статью о Маннергейме, которую намерен опубликовать в «какой-нибудь большой всесоюзной газете». По его словам, статья будет интересна для людей, не обладающих полной информацией по этой теме.

Памятная доска финскому маршалу, воевавшему против Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в качестве союзника Гитлера, появилась на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице в Петербурге в июне 2016 года. На открытии присутствовали министр культуры Владимир Мединский и Сергей Иванов, на тот момент глава администрации президента.

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С момента открытия доску Маннергейму как минимум трижды заливали красной краской. Последний по времени случай произошел 8 сентября, в День памяти жертв блокады. Кроме того, у доски постоянно проходят пикеты и другие акции протеста.

На 14 сентября в Смольнинском районном суде назначены слушания по иску петербуржца, оспаривающего бездействие городских властей, допустивших появление мемориала Маннергейму. Заявитель подчеркивает, что появление доски умаляет его человеческое достоинство как гражданина России и жителя Санкт-Петербурга.