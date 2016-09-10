Санкт-Петербург, 10 сентября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Стадион на Крестовском острове могут начать переоформлять на футбольный клуб «Зенит» уже весной 2017 года. Сроки обсуждались в рамках четвертого инспекционного визита FIFA на петербургский стадион, состоявшегося сегодня, 10 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

На данный момент по-прежнему рассматриваются три возможных варианта развития событий: долгосрочная аренда, доверительное управление и концессионное соглашение. По некоторым данным, ФК «Зенит» уже ведет переговоры со Смольным о льготных условиях аренды стадиона.

Как рассказали в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит остался доволен увиденным на строящейся арене и даже сообщил, что не обнаружил плесени, о которой так часто сообщали местные СМИ.

Тем не менее, и он, и генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин воздержались от оценок того, в какой именно зоне — «зеленой» или «желтой» — находится петербургский стадион по уровню обеспокоенности его готовностью. Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко заявлял, что «Зенит-Арена» может быть переведена в «зеленую» зону уже к концу следующей недели.

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Вице-губернатор Игорь Албин сегодня еще раз подтвердил, что стадион будет готов принять Кубок конфедераций 2017 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года. По его словам, поле стадиона же фактически готово к проведению матчей, что подтверждается мониторингом ФК «Зенит».

Клуб начал следить за состоянием поля уже с августа, когда «Зенит» и Смольный подписали соответствующий меморандум.

«Наружные инженерные системы готовы в полном объеме. До 1 октября 2016 года мы завершим работы на внешнем периметре, на стилобате, кровле, закроем тепловой контур и оставшееся время посвятим установке, пусконаладке инженерных коммуникаций и отделочным работам», — сказал Албин.

Кроме того, уже построена половина пролетных строений Яхтенного моста, который свяжет Крестовский остров с Приморским районом. Ожидается, что в декабре состоится стыковка моста, строящегося с двух сторон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе Смольный заключил два госконтракта с новым генподрядчиком стадиона — ОАО «Метрострой». Стоимость собственно достройки «Зенит-Арены» оценена в 5,4 млрд рублей, еще 2,4 млрд рублей предполагается потратить на то, чтобы привести в порядок прилегающую территорию на Крестовском острове.

К 15 октября намечено закончить все «грязные» работы внутри чаши и снять защитные пологи с трибун. В конце сентября на поле планируется провести пробную игру.