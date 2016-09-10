Москва, 10 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Полковник МВД, заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко заявил, что почти 9 млрд рублей в валюте (доллары США), найденные при обыске в его квартире, ему не принадлежат. Об этом Захарченко заявил на заседании Пресненского суда Москвы, которое проходит сегодня, 10 сентября.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1967. СССР «Тебя посодют, а ты не воруй»

Захарченко утверждает, что изъятые оперативниками деньги — это не его деньги. «Это не мои деньги. Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня никаких не было», — сказал полковник. Также он подчеркнул, что обвинения против него не содержат доказательной базы.

Сумма, изъятая у Захарченко, крайне внушительная: почти 9 млрд рублей в валюте, по последним данным. Ряд СМИ утверждает, что эти средства являются активами «Нота-банка», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Из этого банка обманным путем были выведены 26 млрд рублей. 9 млрд у Захарченко — это часть этих средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарченко был задержан накануне в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. При нем было найдено 20 млн рублей. При обыске на квартире Захарченко оперативники нашли «целый мешок валюты».

Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной деятельности следователя».