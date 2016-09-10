Степанакерт, 10 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Президент Армении преувеличил территориальные потери Карабаха. По Об этом сообщает аналитический центр OSTKRAFT. По его данным, во время апрельской 4-дневной войны 2016 года Азербайджан смог захватить лишь 350 гектаров территорий, а не 800 гектаров, как об этом заявил президент Армении Серж Саргсян.

Нагорный Карабах

Более того, 800 гектаров не было потеряно, даже если учитывать нейтральную полосу, которая, естественно, теперь пролегает по части карабахской территории. С учетом «нейтралки», армянские военные потеряли 550 гектаров. О политических причинах такого различия в данных эксперты строят ряд неутешительных предположений: Президент Армении преувеличил территориальные потери Карабаха.