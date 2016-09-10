Москва, 10 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум.



Dmitry A. Mottl Главное здание МГУ им. Ломоносова

14 и 15 сентября 2016 года на историческом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова пройдет Международная научная конференция «Армянская диаспора и армяно-российские отношения: история и современность». Цели и задачи форума — дать оценку историческому опыту взаимодействия армян с другими народами и той роли, которую армянская диаспора сыграла в истории России, Армении и других стран мира.

Конференция станет значимым событием для российского арменоведения, впервые выведет данную проблематику на столь высокий университетский и академический уровень и объединит ведущих специалистов этой отрасли на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и его исторического факультета.

В мероприятии примут участие более 100 специалистов по арменоведению и смежным тематикам из 16 стран и почти 50 городов мира, включая таких выдающихся историков, как Сергей Карпов (Россия, МГУ имени М.В. Ломоносова), Ашот Мелконян (Армения, Институт истории Национальной академии наук Республики Армения), Жерар Дедеян (Франция, Университет Поля Валери Монпелье), Раймон Кеворкян (Франция, Университет Сен-Дени Париж-8), Клод Мутафян (Франция), Сепух Асланян (США, Университет Калифорнии UCLA) и др.

Конференция организована в рамках сотрудничества исторического факультета, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и лаборатории истории диаспор истфака МГУ с Фондом развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ».

Со-организаторами мероприятия выступают Отделение историко-филологических наук Российской академии наук, Национальная академия наук Республики Армения, Государственный Эрмитаж, Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца, Государственный музей Востока, Музей истории Армении, а также Государственный Институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации, факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, Культурно-исторический центр «Наше наследие» Национально-исследовательского ядерного университета (Московский инженерно-физический институт).

Генеральный информационный партнер конференции — проект 100 LIVES, целью которого является сохранение памяти о тех, кто погиб или пострадал во время Геноцида армян, и о помогавших им спасителях. Это многофункциональная онлайн-платформа, призванная также поведать миру о наиболее успешных представителях международной армянской диаспоры и их связи с армянским наследием, культурой и ценностями. 100 LIVES — часть международного проекта Aurora Humanitarian Initiative, объединяющего инициативы, направленные на информирование общественности о насущных глобальных гуманитарных проблемах и поиск их решений.

В рамках пленарного заседания и работы в секциях планируется обсудить следующие вопросы:

— исторические судьбы Армении и России в X—XXI вв.;

— история армянской диаспоры в России;

— армянская диаспора в мире;

— культура и искусство Армении и армянской диаспоры;

— проблемы источниковедения и историографии.

Для молодых ученых, специализирующихся по истории Армении, армянской диаспоре и армяно-российским отношениям, будет организована работа молодежной секции.

В рамках конференции будут представлены музейно-экспозиционные проекты и презентации, среди которых:

специально подготовленная историко-документальная выставка «Гвардеец Октября: П.Г. Арутюнянц (1892−1938)» (на площадке исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, организатор — главное архивное управление Московской области и подведомственными ему архивные учреждения ГКУ МО ЦГАМО и ГБУ МО МОАЦ в рамках международного научно-исследовательского проекта «Армяне в составе российской и советской элиты XVIII—XX вв., грант РГНФ № 16−21−20 003);

специально подготовленная книжно-документальная экспозиция «Армения. Исторический путь» (на площадке исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, организатор Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова);

часть экспозиции, посвященная этнографическому наследию Армении из фондов Государственного музея Востока;

презентация коллективной монографии О.Р. Айрапетова, М.А. Волхонского и В.М. Муханова «Дорога на Гюлистан: Из истории российской политики на Кавказе в XVIII — первой четверти XIX в.», серия «Кавказская библиотека», Москва, издательство «Кучково поле», 2016 год.

Рабочие языки конференции — русский, английский и французский. Контакты для аккредитации представителей СМИ: aniv.conference@gmail.com