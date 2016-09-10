Москва, 10 сентября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. У задержанного полковника МВД России Дмитрия Захарченко при обыске на квартире изъяли 8 млрд рублей. Об этом сегодня, 10 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на источник близкий к следствию.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Напомним, Захарченко был задержан накануне в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. Половник Захарченко занимает должность заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Это ведомство занимается выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений в области экономической безопасности и противодействия коррупции.

Стоит отметить, что при задержании у Захаренчко было изъято 20 млн рублей.

В ходе обыска на квартире Захарченко была обнаружена крупная сумма наличных в иностранной валюте (доллары США). В рублях эта сумма эквивалентна 8 млрд рублей.

Сегодня Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте Захарченко.