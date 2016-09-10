Минск, 10 сентября, 2016, 06:04 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Разведывательно-ударный беспилотный авиационный комплекс «Буревестник МБ»

Международный военно-технический форум «Армия-2016» стал отличной возможностью оценить уровень военно-промышленного комплекса (ВПК) союзников России по блоку ОДКБ и Евразийскому союзу. Национальные экспозиции на выставке представили Армения, Белоруссия и Казахстан. О ВПК Армении мы уже поговорили ранее. Теперь поговорим о возможностях белорусских оружейников.

Соответствие моде: беспилотники и роботы

Из трех стран Евразийского союза, Белоруссия привезла больше всего изделий. Это и неудивительно, учитывая то, что страна обладает достаточно серьезным ВПК и поставляет огромное количество продукции той же России. На данном мероприятии белорусы представили большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самого разного класса: от совсем небольших учебных мультикоптеров, до «изюминки» экспозиции — разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса «Буревестник МБ». О последнем стоит поговорить отдельно. Данный БПЛА может применяться на дальности до 290 км от пункта управления и нести до 60 кг полезной нагрузки. На данный момент сама платформа уже проходит последний этап испытаний, однако, что касается возможности применения вооружения — то здесь всё пока не так просто. Эти системы пока находятся на более ранних этапах разработки. Тем не менее — их концепция интересна: вооружением «Буревестника МБ» планируется сделать пару небольших беспилотников-камикадзе (с дальностью полета до 30 км), или же неуправляемые ракеты С-5.

Без роботов также не обошлось — ОАО «Агат-системы управления» показало мобильный робототехнический комплекс «Робот-А1». Его основной функцией является безопасное проведение инженерно-саперных работ, а также мониторинг внешней среды на наличие ядовитых веществ и радиоактивности.

Таким образом, Белоруссия на «Армии-2016» вписалась в общие тенденции выставки. Вообще «Армия-2016» показала, что уровень развития беспилотной авиации и робототехники на постсоветском за последние несколько лет вырос невероятно — техники этих типов ещё в 2008 году практически не было вообще.

Оптоэлектронные системы — один из главных «коньков» белорусского ВПК

Другим акцентом, который был поставлен белорусской экспозицией, стали оптико-электронные системы различного назначения. ОАО «Пеленг» представило широкую номенклатуру панорамных тепловизионных прицельных комплексов для бронетехники. К слову, основной, на данный момент, танк российской армии — модернизированный Т-72Б3 оснащен именно белорусским многоканальным прицелом «Сосна-У». На экспозиции были представлены и более совершенные системы, по словам производителей, подходящие для техники нового поколения, такой как танк Т-14 «Армата». Помимо прицелов для бронетехники, компания «БелОМО» представила широкую номенклатуру ночных и дневных оптических прицелов для стрелкового вооружения. Фактически, в данной области Белоруссия до недавнего времени опережала даже Россию, а сейчас является реальным конкурентом для российских производителей.

И если в данной области Россия, закупая белорусскую продукцию, не забывает о развитии своего производства, то сказать того же самого про колесные шасси для военной техники пока нельзя. Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) занимает множество ниш, на которые российской оборонке пока предложить и вовсе нечего. Самым простым примером является восьмиосноеполноприводное шасси МЗКТ-79 221, на которое устанавливаются российские мобильные межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М» и «Ярс». Такая ситуация очень опасна, даже несмотря на то, что страны являются союзниками.

Подробнее: ВПК России не может зависеть от лицемерного союзника в Минске

Самодостаточный ВПК Белоруссии не нуждается в «шарлатанстве»

Как мы видим, во многих областях Минск имеет очень сильные позиции — в отличие от большинства постсоветских государств, стране удалось сохранить и развить множество оборонных предприятий. Тем не менее, белорусское руководство вместо того, чтобы сосредоточиться на развитии и продвижении своих разработок, часто увлекается недостойными спекуляциями, такими как якобы создание национальной тяжелой системы залпового огня «Полонез» (и ярый пиар этого события). На деле же — это китайская система A-200, установленная на белорусское шасси МЗКТ-7930.

Подробнее: Фокус и его разоблачение: Белорусский ВПК — что же в нем белорусского?

Подобные «трюки» не делают чести белорусским чиновникам, а наоборот обесценивают ту огромную работу, которую проделывают белорусские оружейники.