Бисмарк, США, 10 сентября, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Представители армии США отказались исполнять постановление суда о возобновлении строительства трубопровода на территории племени сиу, сообщает Breibart 10 сентября.

Boston Public Library Женщина племени сиу

В официальном заявлении военных говорится, что они «уважают решение окружного суда» от 9 сентября, которое разрешает продолжить строительство трубопровода, но армейский инженерный корпус не торопится «санкционировать строительство трубопровода», так как переговоры между федеральным правительством и индейскими племенами могут привести к изменениям в федеральном законодательстве.

Издание сообщает, что «тысячи протестующих» индейцев и примкнувших к ним «зеленых» в Южной Дакоте воспринимают решение армейского инженерного корпуса как «капитуляцию военных». Индейцы празднуют победу и готовятся к новым битвам.

«Наши сердца полны радости, это — исторический день для поселения Стэндин Рок, для племени сиу и племен по всей стране. Но я знаю, что наша борьба не остановится. Нам нужно навсегда защитить наши святыни и нашу воду. Есть участки на строительстве трассы, которые [нарушают территорию индейцев], так что мы будем продолжать бороться», — сказал вождь сиу Дэйв Арчамболт.

Нефтепровод техасской компании Energy Transfer Partners длиной 1886 километров и стоимостью $ 3,8 млрд, против которого выступили индейцы, должен был пересечь штаты Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс. Всё это — земли, на которых расположено большое число резерваций «коренных американцев», некоторые из них являются территорией, выделенной властями США для проживания индейцев, уже более сотни лет.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 августа вождь племени сиу Арчамболт заявил о своем обращении к сенаторам Северной Дакоты и президенту США Бараку Обаме с просьбой остановить строительство нефтепровода на землях его племени. По его словам, полицейские и представители компании разогнали лагерь индейцев вблизи Стэндин Рок, и начали сторительство трубопровода в священных местах племени, в месте слияния рек Кэннонбол и Миссури.

Новая война с индейцами в США: Нефтяники против племени сиу

Президент Обама первоначально остался «глух к мольбам» индейцев, однако на их сторону встал «Гринпис», правозащитные организации, голливудские знаменитости Сьюзан Сарандон и Леонардо Ди Каприо. Акции в защиту коренных американцев прошли в Вашингтоне. В итоге «уважать права племени сиу» администрацию президента США и нефтяников призвала Организация объединенных наций — 1 сентября представители международной организации потребовали «действовать согласно ратифицированной США Декларации ООН о правах коренных народов». Строительство трубопровода было заморожено.