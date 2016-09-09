Минск, 9 сентября, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Сотрудник Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, пронёсший флаг России на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, рассказал о причинах своего поступка, сообщается на сайте Министерства спорта и туризма Белоруссии.

pikabu.ru Андрей Фомочкин

По словам Фомочкина, он нисколько не сожалеет о совершённом. Особенно непонятным для него было то, что руководитель МПК Филип Крэйвен в своей речи на церемонии открытия заявлял, что все мы являемся частью мира, но при этом российских паралимпийцев из этого мира исключил.

Фомочкин подчеркнул, что паралимпийцы жили идеей спортивных соревнований, при помощи этой идеи ежедневно преодолевая свои недуги. Но их лишили этой мотивации, не доказав ни их вины, ни вины организации, их объединяющей. Он особо отметил, что для людей с ограниченными возможностями спорт стал смыслом жизни, позволяющим не сидеть в четырёх стенах, а реализовать себя и быть полезными обществу.

Напомним, сотрудник Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин был лишён аккредитации на Паралимпиаде из-за российского флага, который он нёс во время церемонии открытия Паралимпиады в Рио. Его намерение было одобрено белорусской паралимпийской сборной и президентом Белоруссии как знак солидарности с российскими коллегами, несправедливо отстранёнными от игр.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на основании домыслов, изложенных в докладе независимой комиссии WADA, Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро всю паралимпийскую сборную России. Обжалование этого решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне окончилось безрезультатно.