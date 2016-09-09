Ватикан, 9 сентября, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин — это патриот и реалист, который наставляет россиян на путь добродетели и хочет восстановить былое значение России. Как передает польский портал Fakt. pl, об этом говорится в книге «Последние беседы» — сборнике интервью, которые понтифик дал немецкому журналисту Питеру Зеевальду.

Mark Michaelis Почетный папа Римский Бенедикт XVI

Почетный папа тепло отозвался о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Бенедикт XVI встречался с ним, когда тот служил главой Отдела внешних церковных связей. «Прекрасно с ним поговорили, — вспоминает понтифик. — В нем есть что-то от русского крестьянина, что очень мне понравилось».

Но больше, пишет польское издание, удивляют слова почетного папы о президенте России Владимире Путине. Бенедикт XVI назвал его «реалистом», который видит, как «сильно в России деградировала мораль». Как уважительно говорит понтифик, Путин — «патриот, желающий вернуть России статус сверхдержавы».

Так же думает о Путине и преемник Бенедикта XVI, нынешний папа Римский Франциск, который даже назвал российского лидера «ангелом мира».