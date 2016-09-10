Москва, 10 сентября, 2016, 08:00 — ИА Регнум. 14 сентября 2016 года в 9:30 в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академии МНЭПУ) по адресу Москва, ул. Космонавта Волкова, 20, откроется трехдневная научно-практическая конференция «Экологические угрозы и национальная безопасность России».

Константин Юон. Новая планета. 1921

Конференция организована по инициативе:

Академии МНЭПУ,

Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН,

ФГУ « Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук » ,

ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» (ЦАО) Росгидромета,

Института физики оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН,

Нанотехнологического общества России,

Российского Респираторного Общества,

Московского общества испытателей природы,

Общественного комитета по содействию проведения года экологии в России,

Информационного агентства REGNUM.

В центре внимания конференции международные климатические соглашения — Монреальский и Киотский протоколы, Парижское соглашение по климату. Гипотетические причины глобальных экологических угроз — разрушения озоносферы и глобального потепления — лежащие в основании этих соглашений, не имели и до сих пор не получили научного подтверждения. Цели разработчиков соглашений изначально не были связаны с экологией.

Задачи, которые они решали, — это захват рынков холодильной и химической промышленности, продвижение в корпоративных интересах альтернативных энергетических технологий.

Авторов этих соглашений абсолютно не волнует, что после полного прекращения производства «озоноразрушающих» веществ разрушение озоносферы продолжает нарастать, за время действия Киотского протокола общемировые выбросы углекислого газа выросли на 60%, а ни одна развитая страна не сократила свои фактические выбросы.

Необходима срочная денонсация Монреальского протокола и ревизия научной программы Венской конвенции об охране озонового слоя.

3 сентября Китай и США ратифицировали Парижское климатическое соглашение; до конца года к ним намерена присоединиться Индия. Это означает, что Россия и весь мир вступят в 2017 год уже с действующим соглашением.

Как подготовилась наша страна к этому событию? Никак! Россия — единственная из развитых стран, которая не имеет своей национальной системы контроля и регулирования выбросов парниковых газов. Указание Президента РФ В.В. Путина по капитализации поглотительного потенциала российской природы до сих пор не выполнено. Из-за отсутствия собственной методологии оценка поглотительной способности российской биоты, практически, обнулена, благодаря чему

Россия поставлена в один ряд с основными странами — экологическими загрязнителями, нарушающими Устав и базовые принципы ООН.

Каковы последствия такого «легкомыслия», что необходимо сделать для защиты российской экономики от угроз, заложенных в Парижском соглашении? Участники конференции готовы предложить конкретный план действий.

По понятной причине Парижское соглашение игнорирует роль главного парникового газа — водяного пара, на долю которого приходится 80% парникового эффекта. Ведь если его учесть, то «под запрет» вместе с углеводородами попадут и АЭС, выбрасывающие удельного пара не меньше, чем угольные ТЭЦ, а также водородная энергетика, имеющая на выходе «экологически чистый» пар.

Почему Россия «добросовестно» выполняет международные обязательства по фиктивным глобальным экологическим угрозам, например, по защите стратосферного озона, даже ценой разрушения собственной промышленности и приравнивания импорт фреонов к контрабанде оружия и наркотиков, но при этом

игнорирует колоссальные усилия развитых стран по снижению концентрации и защите населения от сверхтоксичного тропосферного (приземного) озона?

Почему в России до сих пор отсутствует современная автоматизированная система общероссийского мониторинга загрязнения воздуха при том, что

такая система давно в у нас разработана в соответствии со всеми международными и отечественными стандартами, прошла многолетнюю апробацию и внедрена… в Казахстане?

Участники конференции представят проект комплексной программы по профилактике и защите населения от последствий загрязнения воздуха. Документ охватывает все основные аспекты: от мониторинга и системы оповещения до средств спасения, которые могут сохранить жизнь сотням тысяч людей в год.

Как выглядят истинные глобальные экологические угрозы с точки зрения современной науки?

Что мы знаем о возникновении лесных и равнинных пожаров? Как с ними бороться?

Что делать, чтобы уменьшить последствия взрывов в шахтах?

Можем ли мы и насколько надежно сегодня прогнозировать землетрясения? Почему эти знания игнорируются, хотя позволяют спасти огромное количество людей?

Чем нарастающее истечение глубинного водорода и метана опасны для сельскохозяйственных почв, лесов, фундаментов зданий и технических сооружений?

Почему недопустима программа Минпромторга по возрождению военной холодильной промышленности на базе токсичного, энергетически неэффективного и коррозионного фреона R-134, из-за которого мы уже потеряли два экипажа подводных лодок?

Как возродить российскую холодильную и химическую промышленность на основе отечественных технологий и добычи запрещенных Монреальским протоколом фреонов из вулканических газов, даже в условиях действия этого международного документа?

Предлагаемая нами программа не может не заинтересовать страны, у которых есть вулканы, и тропические страны, энергетика которых в наибольшей степени страдает от запрета классических хладагентов.

Почему островные государства мира не спасет «борьба» с глобальным потеплением, и в чем заключается истинная причина подъема уровня мирового океана на 4 мм в год, сверх того, что может быть объяснено таянием ледников?

Будет также рассказано о роли уникальных российских биотехнологических разработок в решении глобальных проблем.

Революционная технология преобразования радиоактивных изотопов на основе использовании низкоэнергетических ядерных реакций, разработанная в МГУ им. М.В.Ломоносова, позволяет в течении нескольких лет устранить главные последствия аварии в Фукусиме — нарастание гигантских объемов радиоактивной воды, и принципиально решить мировую проблему утилизации жидких ядерных отходов, с которыми никто не знает что толком делать.

На конференции будет рассказано о современном состоянии научных исследований в области низкоэнергетических ядерных реакций и перспективах их практического применения.

Найдет отражение вопрос о возможности продовольственной революции на базе советских космических биотехнологий 70-х годов с использованием водородных бактерий.

Будет раскрыта тема создания новой экономически эффективной агротехнологической модели для России даже в рамках ВТО и отсутствия государственной поддержки сельского хозяйства.

Обо всем этом и многом другом вы узнаете на нашей конференции.

Схема проезда в Академию МНЭПУ по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. 20.

Схема проезда в МНЭПУ по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. 20

Программа конференции в формате pdf

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