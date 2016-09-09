Москва, 9 сентября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Центральная энергетическая таможня (ЦЭТ, входит в единую российскую федеральную централизованную систему таможенных органов) выдала предписание компании «Транснефть» приостановить поставки нефтепродуктов на Украину. Об этом сегодня, 9 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

transneft.ru «Транснефть»

Он рассказал, что ЦЭТ выдала предписание «Транснефти» приостановить все поставки нефтепродуктов на Украину. Связано это с тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России аннулировала заключения, выданные российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов на Украину.

Демин уточнил, что предписание было выдано в целях обеспечения выполнения законодательства России в области экспортного контроля.

Напомним, «Транснефть» возобновила поставки нефтепродуктов на Украину в мае этого года. Тогда вице-президент компании Владимир Назаров сообщил, что у «Транснефти» есть заявка от компании «Роснефть» на поставку 100 тысяч тонн дизельного топлива на Украину.