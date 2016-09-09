Москва, 9 сентября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Новому детскому омбудсмену хочется пожелать заниматься проблемой российских семей не в том разрезе, который предлагает западная ювенальная схема, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель ОООЗС «РВС» Мария Мамиконян комментируя назначение Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка. Она также добавила, что данная схема мало подходит для нашей страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

«Очень важно, чтобы был найден общий язык между новым уполномоченным, и теми родительскими организациями, которые давно занимаются семейной проблематикой, это очень важно, и хочется верить, что он будет найден», — отметила правозащитник.

В заключение глава РВС выразила надежду на то, что российские семьи найдут поддержку и разумную опеку со стороны нового уполномоченного по правам детей:

«Будем надеяться, что интуиция, опыт, в том числе материнский, помогут Анне Кузнецовой разобраться в проблематике», — подчеркнула Мамиконян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Новым детским омбудсменом назначена Анна Кузнецова.

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